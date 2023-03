Argumenty przeciw "elektrykom". Jeden z nich właśnie upadł

JB Straubel jest jednym z pięciu współzałożycieli Tesli i przez 15 lat pełnił tam funkcję dyrektora technologicznego. Dostrzegając istotny problem samochodów elektrycznych utworzył sześć lat temu firmę Redwood Materials, której celem jest opracowywanie lepszych technologii akumulatorowych oraz – przede wszystkim – odzyskiwanie materiałów z wykorzystanych już akumulatorów . Jak tłumaczył w rozmowie z The Wall Street Journal , chodzi o "przekształcanie odpadów w dające zyski produkty i rozwiązywanie problemów środowiskowych nowych produktów zanim się pojawią".

Rok temu firma Redwood Materials uruchomiła pilotażowy program recyklingu akumulatorów pochodzących z samochodów elektrycznych. Początkowo zbierała "battery packi" od Forda i Volvo, a tak zwanym międzyczasie do projektu przyłączyło się jeszcze Audi i kilka innych marek z grupy Volkswagen. Łącznie zgromadziła ponad 1200 zestawów akumulatorów nikolowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) oraz litowo-jonowych (Li-Ion).

Firma pochwaliła się sukcesami na tym polu. Ujawniła, że udało jej się osiągnąć skuteczność powyżej 95 proc. , jeśli chodzi o odzyskiwanie kluczowych metali (litu, kobaltu, niklu czy miedzi). Nie zmarnują się – wysokoniklowe materiały katodowe powstałe w wyniku tego recyklingu zostaną sprzedane firmie Panasonic, z którą podpisano już stosowne umowy. Nie jest to więc sztuka dla sztuki, lecz przemyślany projekt z praktycznym wykorzystaniem.

Recykling w tym przypadku oznacza szansę na obniżenie kosztów produkcji. Przede wszystkim jednak jest to istotna strategia w kontekście środowiskowym. Składowanie i utylizacja zużytych akumulatorów to spory problem i jeden z argumentów najczęściej podawanych przez przeciwników "elektryków". Odzyskiwanie materiałów może także spotkać się z większym entuzjazmem niż wcześniej proponowane rozwiązania, takie jak wykorzystanie takich akumulatorów ponownie – na przykład w stacjonarnych magazynach energii (jak proponował Daimler) czy też w latarniach miejskich (to z kolei pomysł Nissana).