Atom czy wiatraki? Polska ma pomysł na energetykę

Polska część Bałtyku charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym, szacowanym na około 33 GW. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Polska ma aż 30 procent potencjału całego akwenu Morza Bałtyckiego. W pełni wykorzystując ten potencjał, można by zaspokoić około 60 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

– Jeśli chodzi o cały projekt morskiej energetyki wiatrowej, to są dwie liczby. Do 2030 roku 6 GW mocy, która będzie w polskim systemie energetycznym. Do 2040 r. to będzie 18 GW. To jest - chociaż niepopularna teza, ale warto ją promować - to największy projekt energetyczny w historii naszego przemysłu. […] Jestem wielkim fanem energetyki jądrowej - uważam, że powinna działać i będzie działała w podstawie, natomiast ta moc, która będzie generowana przez morskie farmy wiatrowe, będzie znacznie większa niż ta, którą będzie generowała nam energetyka jądrowa – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka w podcaście "Polska Ma Moc – Morska Energetyka Wiatrowa" realizowanym przez Fundację Czyste Powietrze.