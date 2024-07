Chcą szybciej ładować Teslę. Producent ostrzega przed niebezpiecznym trikiem

Samochody elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem na całym świecie, głównie ze względu na ich liczne zalety, takie jak niskie koszty eksploatacji, cicha praca oraz brak emisji spalin, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w miastach. Dodatkowo, nowoczesne technologie stosowane w samochodach elektrycznych zapewniają wysokie osiągi i komfort jazdy.

Jednak pomimo tych zalet, poważnym problemem pozostaje szybkość ładowania ogniw. Obecne technologie często wymagają kilku godzin do pełnego naładowania baterii, co może być niepraktyczne w codziennym użytkowaniu. Choć trwają prace nad przyspieszeniem procesu ładowania i rozwojem infrastruktury ładowania, dla wielu potencjalnych użytkowników jest to wciąż bariera w decyzji o przejściu na pojazdy elektryczne.

Skuteczność tej sztuczki potwierdzają sami użytkownicy. Out of Spec Studios opublikował na platformie X wpis, w którym chwali się poprawą parametrów ładowania - ładowanie rozpoczęło się z mocą 147 kW, ale później spadła ona do 58 kW. Po przyłożeniu mokrego ręcznika moc wzrosła do 119 kW.