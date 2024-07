Pierwszy Cybertruck Tesli w Polsce. Ale jak udało się go zarejestrować?

W szczególności, amerykański Departament Transportu nakazał wstrzymanie produkcji Cybertrucka z powodu incydentów związanych z zablokowaniem pedału przyspieszenia, co wynikało z użycia płynnego mydła do montażu nakładki na pedał.

Problemy konstrukcyjne Cybertrucka to tylko część wyzwań, przed którymi stoi firma Elona Muska. Wyniki finansowe Tesli za pierwszy kwartał 2024 roku okazały się rozczarowujące dla inwestorów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 71 centów, podczas gdy analitycy oczekiwali 74 centów. Przychody zmniejszyły się o około 9% w porównaniu do poprzedniego roku, do 21,30 mld dolarów, co było poniżej szacunków rynkowych wynoszących 22,15 mld dolarów. Zysk netto spadł o 55% do 1,13 mld dolarów w porównaniu z 7,93 mld dolarów rok wcześniej.