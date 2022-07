Chiny stawiają na fotowoltaikę. Imponujące liczby

Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego donosi, że obecnie całkowita moc zainstalowana farm słonecznych w kraju wynosi 340 GW. Oznacza to wzrost o 25,8 proc. względem ubiegłego roku.

Chiny chcą rozwijać też inne odnawialne źródła energii. Celem jest, by do końca dekady łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych i solarnych wynosiła 1200 GW. Pod koniec zeszłego roku było to 635 GW. Państwo Środka czeka więc sporo inwestycji, które pozwolą na generowanie zielonej energii.