Co oznaczają klasy energetyczne? Oto, jak właściwie czytać oznaczenia

Od 1 marca 2021 roku urządzenia AGD mają specjalne oznakowania , które informują o ich klasie energetycznej. W wyniku zmiany skali zniknęły dawne plusy, widoczne wcześniej na opakowaniach urządzeń. Nowe etykiety zostały zaprojektowane tak, aby były bardziej czytelne dla konsumentów, podczas gdy producenci mają wyzwanie, by tworzyć coraz bardziej energooszczędne urządzenia. Jaka jest aktualnie najlepsza klasa energetyczna ?

Najprościej rzecz ujmując, klasa energetyczna to "wskaźnik określający energooszczędność urządzenia" . Jest on ustalany na podstawie zużycia zasobów przez sprzęt. Klasy energetyczne są zgodne z unijnymi standardami, a główna zasada mówi, że im wyższa klasa, tym urządzenie jest bardziej energooszczędne .

Należy zauważyć, że nie wszystkie urządzenia elektroniczne są objęte taką klasyfikacją. Dotyczy to głównie AGD (kuchennego, suszarek, pralek, żarówek czy telewizorów). Czy warto inwestować w sprzęt z wysoką klasą energetyczną? Zdecydowanie tak. Będzie służył przez lata, a dzięki niskiemu zużyciu energii pozwoli dużo zaoszczędzić na rachunkach za prąd . Choć początkowa inwestycja jest zwykle wyższa, to z czasem koszty się zwrócą z nawiązką.

Dzięki zmianom w oznaczeniach klas, klienci są lepiej informowani o tym, co kupują. Poprzednie klasy energetyczne zawierały plusy, które często były mylące i komplikowały zakupy sprzętu AGD. Nowa skala, obowiązująca od kilku lat, jest prostsza i obejmuje klasy od A do G. Co oznaczają poszczególne klasy?