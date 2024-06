Tak obniżysz zużycie prądu o 70 proc. Wystarczy jeden przycisk w pralce

Chodzi o przycisk pozwalający na zmianę temperatury prania, w który większość pralek jest wyposażona. Najczęściej wystarczy wcisnąć go dwa razy przed uruchomieniem prania, by zredukować temperaturę tego procesu z 40 do nawet 20 stopni Celsjusza. W ten sposób łatwo obniżysz miesięczne rachunki za energię. W jaki sposób?