Czy warto wyłączać kaloryfery na noc? Analiza korzyści i zagrożeń

Oszczędności finansowe to jeden z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na wyłączenie ogrzewania na noc. Dzięki temu rachunki mogą być niższe, a jakość snu poprawiona, ponieważ optymalna temperatura sypialni wynosi około 18-20 stopni Celsjusza .

Mimo potencjalnych oszczędności, wyłączanie kaloryferów na noc wiąże się z pewnymi ryzykami. Rano pomieszczenia mogą być zbyt zimne, co prowadzi do konieczności intensywnego dogrzewania, co z kolei może zwiększyć rachunki. Istnieje także ryzyko "pasożytnictwa cieplnego", gdy ogrzewanie jest czerpane z sąsiednich lokali.