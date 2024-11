Jak zatrzymać ciepło w domu? Wystarczą dwa patyki i sznurek

Jednym z częstszych powodów uciekającego ciepła mogą być zasłony . Okazuje się, że zasłony mogą blokować przepływ ciepłego powietrza przez pomieszczenie , co skutkuje odczuwalnym chłodem. W okresie grzewczym warto rozważyć ich usunięcie lub wymianę na takie, które nie będą zasłaniać grzejników. Nieskuteczne ogrzewanie mieszkania wpływa na wyższe rachunki za ogrzewanie . Jak uniknąć dodatkowych kosztów? Wypróbuj poniższy trik, do którego potrzeba zaledwie trzech przedmiotów.

Zasłony i firany to popularne dodatki do wnętrz. Chronią nas przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów i przechodniów, a także dodają przytulności wnętrzu. Niestety, mają one istotną wadę. Długie zasłony wiszące na grzejnikach mogą wyglądać efektownie, ale blokują ciepło przed rozprzestrzenieniem się po pomieszczeniu, co sprawia, że wewnątrz jest chłodno.