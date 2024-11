Wychodzisz z domu i zakręcasz kaloryfery? Sprawdź, czy oszczędzisz

Chcąc zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, możemy po prostu nie grzać. Jest to najprostsze, choć trudne do realizacji podejście. Mimo to, niektórzy przyjmują je w ograniczonym zakresie, wyłączając ogrzewanie, gdy opuszczają mieszkanie, i licząc na oszczędności w ten sposób. Wydaje się, że to ma sens.