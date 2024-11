Marzniesz w domu? Odkryj gadżet, który ogrzeje twoje mieszkanie

Grzejniki, choć ich głównym zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia, często nie działają tak efektywnie, jak powinny. Wynika to z ich umiejscowienia wzdłuż ścian, co sprawia, że duża część ciepła jest pochłaniana przez mury, zamiast trafiać do wnętrza pokoju. Ogrzewanie podłogowe to wciąż rzadkość, co zmusza do poszukiwania alternatywnych metod zwiększenia efektywności systemów grzewczych.