Czy wynalazek naukowców z San Diego zrewolucjonizuje recykling?

Serwis Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego opublikował artykuł o innowacyjnym "żywym plastiku", który może być odpowiedzią na problem zanieczyszczenia środowiska plastikowymi odpadami. Może to być przełom, którego poszukiwali badacze od lat próbujący znaleźć sposoby na przyspieszenie degradacji materiałów sztucznych. Problem ten jest zaś poważny, ponieważ plastik ze względu na swoje właściwości chemiczne, skład oraz sposób produkcji jest wyjątkowo stabilny i w efekcie rozkłada się bardzo wolno. Może to trwać nawet tysiąc lat.

Pokorski wyjaśnia, że zdumiewające okazało się dla nich to, że materiał ten może ulegać rozkładowi nawet bez udziału dodatkowych mikroorganizmów. Wskazuje to zaś, że połączenie poliuretanu ze wskazanymi bakteriami jest na tyle efektywne, że w efekcie plastik rozkłada się całkowicie samodzielnie.

To, co zdaniem naukowców zasługuje na szczególną uwagę, to szybkie tempo rozkładu, jakie można osiągnąć dzięki opracowanemu przez nich materiałowi. W idealnych warunkach kompostowania, aż 90% plastiku ulega rozkładowi już po pięciu miesiącach. Ten wynik daje nadzieję na to, że efektywne trawienie plastiku jest możliwe także poza laboratorium.