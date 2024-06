Dostałeś SMS z żądaniem dopłaty za prąd? To może być oszustwo

Przestępcy zachęcają do skorzystania z linku dołączonego do SMS-a, aby szybko uregulować płatność. Jednakże, na podanej stronie, która wygląda na autentyczną, kryje się pułapka - dane logowania do banku oraz numery kart płatniczych trafiają w ręce oszustów. Jest to prosty sposób na kradzież środków z naszych kont. Takie ataki zwykle następują falami i ich nasilenie może się zmieniać w różnych okresach roku.