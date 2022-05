Farmy fotowoltaiczne w czterech województwach. Stawiają na słońce

PGE postawi kolejne farmy fotowoltaiczne. Spółka PGE Energia Odnawialna poinformowała o planowanej budowie siedmiu nowych elektrowni słonecznych . Łączna moc wszystkich obiektów będzie sięgać 29 MW i staną one w województwach: podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i lubuskim.

Farmy fotowoltaiczne PV Gutki 1 i PV Gutki 2 będą cechować się łączną mocą 12 MW. Zostaną one wybudowane w powiecie grajewskim na Podlasiu. Kolejne dwie farmy - PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2 będą nieco mocniejsze - ich łączna moc to 13 MW. Oba obiekty staną w powiecie łosickim na Mazowszu. Według planów spółki PGE Energia Odnawialna, elektrownie te mają zostać uruchomione wiosną 2023 roku.

Spółka twierdzi, że kolejne obiekty powstaną kilka miesięcy później. Mają być to dwie farmy o mocy 1 MW każda, czyli PV Siedlisko 1 i PV Siedlisko 2. Powstaną one w województwie lubuskim. Ostatni z planowanych obiektów to PV Ruchocinek, który stanie w województwie wielkopolskim niedaleko Kalisza.