Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne. Czym się różnią?

Panele fotowoltaiczne, to widok, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. W 2022 roku w Polsce do sieci przyłączono już ponad milion prosumentów, co dużo mówi o popularności tego rozwiązania. Instalacje fotowoltaiczne można zauważyć niemal na każdym kroku i w zasadzie każdy wie, do czego one służą.