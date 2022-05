Fotowoltaika podnosi napięcie. Czy uszkodzi twój telewizor?

Fotowoltaika może wpływać na urządzenia elektryczne nie tylko na terenie obiektu, na którym została zainstalowana, ale też w całym sąsiedztwie. Wynika to z podstawowej zasady jej działania. Wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną energia jest zużywana przez prosumenta, ale jej nadmiar trafia do sieci elektroenergetycznej . To powoduje wzrost napięcia w sieci, który jest odczuwalny przez wszystkich korzystających z niej.

- Jeśli zwiększymy napięcie, to taka żarówka będzie mocniej świecić. Oznacza to, że zwiększy się zużycie przez nią energii, czyli zapłacimy trochę więcej za jej pracę. Trzeba jednak pamiętać, że przy obecnej technologii źródeł światła typu LED, moce żarówek są znacznie niższe niż w przypadku żarówek tradycyjnych, więc i różnica w wysokości rachunku za prąd nie będzie znacząca - komentuje prof. Bliski.

Innym problemem, który dotyka urządzeń rezystancyjnych, jest ich szybsze zużycie podczas zasilania wyższym napięciem. Piotr Bliski zauważa, że dokładna ocena wpływu parametrów zasilania na źródła światła wymagałoby długotrwałych badań, więc można go co najwyżej oszacować.

- Jeżeli urządzenie takie otrzymuje zbyt wysokie napięcie, to faktycznie skraca to jej żywotność, lecz trudno w tej chwili ocenić, o ile skrócony zostanie czas jej eksploatacji. W zależności od wartości zwiększonego napięcia można szacować zmniejszenie żywotności o 10-15 proc. - mówi naukowiec z Politechniki Warszawskiej.

- Pojawiają się zatem dwa zagrożenia - czy stabilizacja napięcia działa poprawnie oraz czy napięcie nie będzie skrajnie wysokie. Ta druga kwestia nie powinna jednak zaistnieć - wymagałoby to próby obejścia ogólnych zasad i przepisów w celu znaczącego podniesienia napięcia sieciowego. Jeśli nie dojdzie sytuacji, kiedy napięcie będzie o wiele wyższe niż przewidywane w normach i przepisach, nie powinno być powodów do niepokoju - dodaje.

- Zagrożenie związane z (potencjalnie znacznym) zwiększeniem napięcia w sieci istnieje i jest związane z infrastrukturą, która nie jest obecnie np. przystosowana do masowego przesyłania energii od użytkownika końcowego do sieci średniego i wysokiego napięcia (jak to ma miejsce w przypadku instalacji fotowoltaicznych). To jednak zupełnie inna historia - podsumował prof. Piotr Bliski.