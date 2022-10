Fotowoltaika to nie wszystko. Potrzeba jednego surowca

Miedź będzie niezbędna nie tylko do rozwoju elektromobliności, ale także do działania OZE. Wystarczy wspomnieć o okablowaniu, magazynach energii czy falownikach.

Zdaniem analityków, w ciągu najbliższej dekady zapotrzebowanie na miedź wzrośnie o 9,7 milionów ton w skali świata. Warto zauważyć, że od początku swojego działania w latach 60. do 2015 r. KGHM Polska Miedź SA, jeden z największych producentów miedzi na świecie, wydobył łącznie ok. 18 mln ton miedzi, na potrzeby której wydobyto ponad 1 mld ton urobku.

Z przygotowanego raportu wynika, że w ciągu najbliższych 30 lat, każdego roku w skali świata trzeba będzie wydawać ok. 23 mld dolarów na zapewnienie niezbędnych ilości miedzi w celu transformacji energetycznej. Sama miedź ma istotnie podrożeć z obecnego poziomu ok. 7 tys. dolarów za tonę do ok. 10 tys. dolarów za tonę.