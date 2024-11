Jak odświeżyć materac?

Materac często traktujemy po macoszemu. Regularnie zmieniamy poszewki na kołdrę i poduszki oraz prześcieradło. Materac jednak pozostaje nietknięty. A przecież korzystamy z niego każdego dnia. To on zapewnia nam wygodę i komfort snu. Dlatego tak ważne jest, by nie zapominać o odświeżeniu materaca oraz zabezpieczeniu go przed różnego rodzaju zabrudzeniami. Poznaj 5 kroków do pełnej czystości materaca!