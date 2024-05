Kolejne zalety fotowoltaiki. Badania wskazują na jedną ważną rzecz

Na obszarach zajmowanych przez instalacje fotowoltaiczne schronienie znajdują np. różne owady, które mogą tam zimować dzięki stabilnym warunkom środowiskowym. Owady te, kolonizując sąsiadujące pola i łąki, wspierają w ten sposób rolników, redukując populacje szkodników. Dzieje się tak głównie dlatego, że na farmach fotowoltaicznych nie przeprowadza się intensywnych zabiegów rolniczych, co tworzy lepsze warunki do życia dla wielu gatunków.

Również rośliny i ptaki korzystają z obecności farm fotowoltaicznych. Roślinność na tych obszarach przypomina tę spotykaną na naturalnych łąkach, choć z pewnymi wyjątkami. Ptaki znajdują tam natomiast bezpieczną przestrzeń do gniazdowania.

Badania dotyczące bioróżnorodności na terenach farm fotowoltaicznych prowadzone są przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z niemieckim koncernem energetycznym RWE. Przez okres 12 miesięcy badano dziesięć farm, na których wdrożono działania proekologiczne, takie jak wprowadzenie martwego drewna, biomasy i piasku, by stworzyć korzystne warunki dla owadów. Dodatkowo, wzdłuż ogrodzeń zasadzono rośliny. Do badań włączono również 12 standardowych farm oraz obszary kontrolne.