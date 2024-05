Fotowoltaika na torach. Nowa technologia działa już we Włoszech

Panele fotowoltaiczne rosną jak grzyby po deszczu. Ten sposób zasilania domów staje się coraz bardziej popularny. Ludzie chcą oszczędzać, a ceny prądu ciągle rosną. Nic dziwnego, że "solary" są coraz częściej wybierane nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, w tym we Włoszec. Właśnie tam firma Greenrail od lat pracuje nad panelami montowanymi na torach.

Jak donosi portal gramwzielone.pl, program pilotażowy objął na razie odcinek 1 km na trasie kolejowej między miastami Modena i Sassuolo w regionie Emilia-Romania we Włoszech. To wynik prac, które zaczęły się już w 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy zaprezentowano panele fotowoltaiczne montowane na torach.