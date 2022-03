Kosmiczny pociąg Elona Muska nad Polską. Sprawdź, kiedy go oglądać

Kosmiczny pociąg Elona Muska znowu pojawi się nad Polską. Należy go wypatrywać we wczesnych godzinach porannych, w niedzielę, 20 marca. Ciąg urządzeń tworzących jasną linię będzie dobrze widoczny z terenu całej Polski, jeśli wystąpią sprzyjające warunki pogodowe. Do jego obserwacji nie potrzeba żadnych specjalnych urządzeń, ale można w tym celu skorzystać z lornetki lub teleskopu.