Wrony są mądrzejsze niż myśleliśmy. Rozpoznają kształty zupełnie jak człowiek

Najnowsze badania naukowe ujawniają, że wrony posiadają zdolność rozpoznawania kształtów geometrycznych, co świadczy o ich zaawansowanej inteligencji. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Science Advances" pokazuje, że te ptaki potrafią wykrywać niepasujące elementy w zestawach kształtów, co wcześniej przypisywano wyłącznie ludziom.

W badaniu uczestniczyły dwie wrony siwe, które były szkolone do wykrywania kształtów odstających od reszty na ekranie komputera. Ptaki dziobały pozycję kształtu, który uznały za "intruza". Wrony łatwiej wykrywały odchylenia od normy wśród czworobocznych kształtów o regularnych cechach, takich jak równa długość boków w kwadracie.

"Ta podstawowa intuicja wron, ich zdolność do uchwycenia właściwości geometrycznych w dwuwymiarowych kształtach, ilustruje, jak podstawowa wiedza o wielkościach i geometrii jest zakorzeniona w biologicznej ewolucji" – podkreślił Nieder. Dodał, że ptaki wykorzystują regularności przestrzenne do orientacji i nawigacji w większych środowiskach, co daje im przewagę w przetrwaniu.