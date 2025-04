Innowacyjny czytnik e‑booków. To pierwsze takie urządzenie na świecie

Podczas tegorocznych targów Touch Taiwan 2025 firma Readmoo - we współpracy z E Ink - przedstawiła nowatorskie urządzenie, które może zrewolucjonizować rynek e-czytania. MooInk V to pierwszy na świecie składany czytnik e-booków z kolorowym ekranem, który łączy w sobie nowoczesną technologię i wygodę użytkowania.

MooInk V wyróżnia się możliwością składania na pół, co czyni go niezwykle poręcznym i łatwym do przenoszenia. Po rozłożeniu ekran ma przekątną 8 cali, co jest wystarczające do komfortowego czytania tekstów oraz przeglądania książek z ilustracjami czy komiksów. Dzięki zastosowaniu technologii E Ink Gallery, urządzenie wyświetla kolory bez konieczności podświetlenia, co eliminuje emisję niebieskiego światła, tym samym korzystnie wpływając na wzrok użytkownika.