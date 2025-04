Dzwonią z kierunkowego +44. Fala oszustw trwa

Od kilku tygodni Polacy są nękani przez niespodziewane połączenia z zagranicznych numerów kierunkowych. Oszuści dzwonią z takich numerów jak +31, +34 i +44. Po odebraniu telefonu, w słuchawce można usłyszeć automatyczną wiadomość. Samo odebranie połączenia nie jest szkodliwe, ale stanowi jedynie wstęp do manipulacji, która różni się od popularnego oszustwa "one call" .

Gdy ktoś odbierze nieznane połączenie z zagranicy, w słuchawce usłyszy głos odczytujący krótką wiadomość. Choć preteksty mogą być różne, cel pozostaje ten sam – nakłonienie do kontaktu przez WhatsAppa, Telegram lub inny komunikator internetowy. Jeśli osoba uwierzy, że powinna nawiązać rozmowę z nieznajomym przez internet, może być łatwo zmanipulowana w dalszych etapach. Ostatecznym celem oszustów jest kradzież danych i pieniędzy z konta ofiary.

Oszuści mogą stosować różnorodne wymyślone historie, aby skłonić ofiarę do udostępnienia danych, pobrania fałszywego załącznika, odwiedzenia spreparowanej strony internetowej z formularzami do wyłudzania danych lub bezpośredniego przelania pieniędzy na ich konto. Podobnie działa popularny schemat rozpoczynający się od SMS-a "do mamy" – tutaj również celem jest przeniesienie rozmowy z wiadomości SMS na komunikator, różni się jedynie domniemany powód.