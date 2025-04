Sztuczna inteligencja w myszce? Tak, to możliwe

Razer Pro Click V2 Vertical Edition to pierwsza bezprzewodowa mysz pionowa w ofercie marki. Jej konstrukcja (nachylenie pod kątem 71,7°) ma na celu zminimalizowanie napięcia dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, wydłużone miejsce na kciuk i uniesiona podstawa wspierają nadgarstek, co sprzyja płynniejszym ruchom.

Razer Pro Click V2 charakteryzuje się kątem nachylenia 30°, co wspiera naturalne ułożenie dłoni. Dzięki gumowej powierzchni bocznej i wydłużonej podpórce pod kciuk, mysz zapewnia wygodę i prawidłowe ustawienie nadgarstka, co zmniejsza ryzyko przeciążeń.

Myszki z serii Pro Click V2 oferują dwa tryby przewijania dzięki technologii Razer HyperScroll: płynne przewijanie do szybkiego przeglądania treści oraz tryb z wyczuwalnym oporem do precyzyjnych działań. Wyposażone w czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, zapewniają precyzję na poziomie 99,8%, co jest istotne w zadaniach wymagających dokładności.