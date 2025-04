Które preparaty na kleszcze nie działają? Specjalista z SSGW ostrzega

Polska Agencja Prasowa zapytała prof. Stanisława Ignatowicza o to, dlaczego ludzie nie mogą się chronić przed kleszczami łykając tabletki, choć w przypadku np. psów już takie istnieją. Odparł, że wszystkie leki mają jakieś skutki uboczne, a "te mające zastosowanie biobójcze mają ich więcej". Dlatego, jak wskazał, to co jest odpowiednie dla psa czy kota, może bardzo zaszkodzić ludziom.