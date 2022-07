Który telewizor Samsung warto wybrać? Poznaj różne technologie tego producenta

Samsung liderem w dziedzinie innowacji

Jednym z liderów innowacyjnych rozwiązań jest firma Samsung. Oferuje ona w swoich telewizorach szereg technologii, które mają na celu poprawę jakości wyświetlanego obrazu, odtwarzanego dźwięku czy też wielofunkcyjną obsługę, dzięki systemom smart. Przy tak zaawansowanych rozwiązaniach, takie parametry jak przekątna ekranu schodzą na drugi plan.

Warto też dodać, że obecnie telewizory nie służą jedynie do oglądania telewizji czy odtwarzania filmów z urządzeń peryferyjnych, ale także do odtwarzania radia, muzyki i filmów z serwisów streamingowych, a nawet do gier czy kontaktu z bliskimi za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Na co więc zwrócić uwagę, wybierając telewizor?

Telewizor LED Full HD?

Technologia LED zrewolucjonizowała rynek telewizorów. Wcześniej, matrycę emitującą obraz należało podświetlać lampami, telewizory LED nie wymagają tego podświetlenia, gdyż diody na matrycy same emitują światło. Ma to znaczący wpływ na jasność obrazu i lepsze odwzorowanie kolorów w przeciwieństwie do tego, co oferowały starsze telewizory LCD, ale na tym się nie skończyło. Samsung poszedł o krok dalej i stworzył technologię QLED. Opiera się ona na kropkach kwantowych, a poziom jasności obrazu jest jeszcze wyższy, zaś barwy żywsze i bardziej nasycone.

W połączeniu z wysoką rozdzielczością HD i ultra HD, telewizory tego producenta oferują wysoką jakość rozrywki. Jednak, jakby tego było mało, Samsung w wybranych modelach oferuje także Full Array LED, czyli technologię poprawiającą kontrast obrazu. Zwiększa ona dynamicznie jasność diod led, co sprawie, że wybrane szczegóły na ekranie są dynamicznie rozjaśniane i przyciemniane, podkreślając intensywność barw.

Smart TV a Android TV

Funkcje, bez jakich nie może obejść się żaden nowoczesny wymarzony telewizor to smart TV. Dzięki niej otrzymujesz dostęp z poziomu menu telewizora do różnych serwisów streamingowych i innych aplikacji oferujących rozrywkę multimedialną. Co więcej, wybrane telewizory Samsung oferują Android TV, czyli system analogiczny do tego, jaki wykorzystywany jest w jego smartfonach.