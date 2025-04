To się przyda Ukrainie. USA opracowało technologię kwantową

Podczas konfliktu w Ukrainie zakłócacze sygnałów GPS są powszechnie stosowane, co utrudnia precyzyjne nawigowanie. AQNav, korzysta z czujników kwantowych, które potrafią wykrywać unikalne pola magnetyczne i dopasowywać je do konkretnych punktów na mapie. System ten został przetestowany przez Siły Powietrzne USA na samolotach C-17A.

WIDEO

Głównym wyzwaniem dla tej technologii jest filtrowanie sygnałów od szumów. Jednak dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, AQNav jest w stanie precyzyjnie interpretować dane, co czyni go niezawodnym narzędziem nawigacyjnym. Firma jest optymistyczna co do przyszłości tej technologii.