Opracowana przez szczecińskich konstruktorów łódź Cicha Moc jest w stanie pomieścić maksymalnie do sześciu pasażerów. Została ona wykonana z ekologicznych kompozytów i zastosowano w niej nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jak donosi redakcja RMF 24, najważniejsze jest jednak to, że to pierwsza łódź na świecie, która zasilana będzie silnikiem wodorowo-elektrycznym. Za opracowanie technologii napędu odpowiada firma mPower ze Szczecina.