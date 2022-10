Milion dolarów po roku pracy. Arabia Saudyjska szuka pracowników

Jak donosi The Wall Street Journal, Arabia Saudyjska próbuje skusić najlepszych ekspertów wykorzystując do tego atrakcyjne pensje. Chodzi o budowę megamiast przyszłości wchodzących w skład projektu Neom. Zarobki dyrektorów wyższego szczebla mogą przekraczać tam nawet milion dolarów rocznie, co ma na celu przyciągać najlepszych ekspertów z całego świata.