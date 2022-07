Wieżowiec długi na 170 km. Zamieszka tu dziewięć milionów osób

Miasto przyszłości w formie linii. To projekt, który chce zrealizować książę koronny Muhammad ibn Salman. The Line, bo tak będzie się nazywać, ma mieć 170 kilometrów długości i zaledwie 200 metrów szerokości. Zamieszka w nim dziewięć milionów osób.

The Line to nowoczesne miasto, które ma powstać w Arabii Saudyjskiej. Ten nietypowy projekt zakłada zmieszczenie dziewięciu milionów mieszkańców na powierzchni 34 kilometrów kwadratowych. To niewiele więcej niż zajmują Pabianice, w których żyje około 65 tys. ludzi.

Nowoczesne miasto przyjmie formę gigantycznego wieżowca o długości 170 kilometrów, szerokości 200 metrów i wysokości 500 metrów. Projekt zakłada, że The Line będzie korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego miasto ma być w stu procentach samowystarczalne jeśli chodzi o zużywaną w nim wodę.

The Line ma być budowane w zgodzie z przyrodą. Mieszkańcy będą mogli dotrzeć do wszelkich niezbędnych do życia instytucji w pięć minut od swojego mieszkania. Jest to możliwe, ponieważ przestrzeń planowana jest w trzech wymiarach.

W nowoczesnym mieście zabraknie samochodów. Poza tym, że wszystkie codzienne sprawy jego mieszkańcy będą mieć na wyciągnięcie ręki, w mieście ma kursować superszybka kolej, która pozwoli na przejechanie z jednego końca miasta na drugi w ciągu 20 minut.

Aby wieżowiec nie szpecił krajobrazu, jego fasada ma zostać wykonana z lustrzanej powierzchni. Dzięki temu The Line wtopi się w otaczającą go przyrodę.

Wertykalne projektowanie przestrzeni wydaje się być koniecznością, aby możliwe było zmieszczenie dużej liczby ludzi w największych ośrodkach miejskich. Jednak połączenie tej koncepcji z bardzo wąską i bardzo długą zabudową jest nietypowe. Długość The Line ma być taka, jak odległość w linii prostej od Warszawy do Olsztyna.

Trudno określić, czy The Line to projekt, który faktycznie powstanie, czy jedynie wizja, marzenie. Projekt został ogłoszony na początku 2021 r. W październiku rozpoczęły się pierwsze prace ziemne. Wówczas sądzono, że pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do wieżowca w 2024 roku. Obecnie mówi się jednak, że pierwsza faza projektu zakończy się dopiero w 2030 roku.