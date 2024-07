Myszka jak Netflix. Znany producent wpadł na szalony pomysł

Co wyróżnia dobrą myszkę? Niezależnie od tego, czy mówimy o myszkach bezprzewodowych, czy gamingowych, zawsze istotna jest kwestia ich trwałości. Idealnym rozwiązaniem byłby produkt, który mógłby służyć przez wiele lat. Czy możliwe jest wprowadzenie „myszy na całe życie”? Bardzo możliwe. Hanneke Faber, dyrektor generalna Logitech, przedstawia wizję długowiecznej myszki opłacanej w ramach abonamentu.

W wywiadzie dla The Verge Hanneke Faber podkreśliła, że Logitech ma podobne podejście do John Deere, firmy, która ma więcej inżynierów oprogramowania niż sprzętu. Ten kierunek ma na celu zapewnienie długoterminowego wsparcia produktów oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Hanneke Faber wyraziła nadzieję, że takie podejście przyczyni się do długowieczności produktów Logitech, dzięki czemu będą one trwalsze i lepsze, a ich aktualizacje będą możliwe na bieżąco. Dyrektor generalna podała przykład z centrum innowacji w Irlandii, gdzie zaprezentowano „mysz na zawsze”, porównując ją do taniego zegarka, którego trudno się pozbyć.