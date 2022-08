Naukowcy stworzyli drożdże z ludzkim DNA

Zespół biotechnologów z Uniwersytetu Technicznego w Delft pod przewodnictwem Pascale Daran-Lapujad dokonał ciekawego eksperymentu. Naukowcy wszczepili do drożdży piekarskich zespół 25 genów pochodzących z ludzkich mięśni. Wprowadzone DNA odpowiada za tzw. szlak metaboliczny. W dużym uproszczeniu, pojęcie to obejmuje m.in. proces rozkładu cukru na energię oraz pozostałości wykorzystywane do budowy komórek mięśniowych.

Drożdże z ludzkim DNA posłużą do badań nad nowotworami

Eksperyment holenderskich biotechnologów jest kluczowy dla dalszych badań nad nowotworami. Wprowadzone do drożdży geny często ulegają mutacjom, które w procesie kancerogenezy prowadzą do powstawania komórek rakowych. Naukowcy chcą wykorzystać drożdże z ludzkim DNA do dalszych eksperymentów, w tym do testowania leków przeciwnowotworowych.

Co istotne, zespół Daran-Lapujad nie tyle wszczepił ludzkie DNA do drożdży piekarskich, co całkowicie zastąpił nim oryginalne geny odpowiadające za szlak metaboliczny. W rezultacie powstałe drożdże piekarskie są w stanie się normalnie odżywiać. Można je wykorzystać np. do upieczenia ciasta, choć zważywszy na koszt wprowadzenia modyfikacji genetycznych, byłoby to dużym marnotrawstwem.

Drożdże są często wykorzystywane przez naukowców do podobnych eksperymentów. Okazuje się, że komórki drożdży piekarskich przypominają komórki człowieka. Jest to prawdopodobnie efekt konwergencji – w procesie ewolucji właśnie taka budowa komórek okazała się najlepiej dostosowana do warunków panujących w środowisku. Dzięki tej właściwości naukowcy wykorzystują komórki drożdży do badań nad ludzkim DNA.

Wyniki pracy zespołu Daran-Lapujad opublikowało renomowane czasopismo naukowe The Cell. Artykuł został udostępniony bezpłatnie w ramach otwartego dostępu do źródeł naukowych.