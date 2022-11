Niezwykły magazyn energii pod Wrocławiem. Wykorzysta wodę i beton

Firma Promet-Plast, która jest liderem Energetycznego Klastra Oławskiego, chce wybudować w Gaju Oławskim niezwykły kinetyczny magazyn energii. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, w tej chwili przedsiębiorstwo ma już gotową kompletną dokumentację, technologię oraz patenty, które będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

- Jeżeli uda nam się wszystko wprowadzić, to będzie rewolucja w skali całego świata - podkreśla Andrzej Jeżewski, właściciel firmy Promet-Plast, wiceprzewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). - Zakończenie i trwałość projektu przewidziane są do 2023 roku, jest to rozdanie jeszcze z roku 2017. To konkurs, który wygraliśmy jako klaster energetyczny na wybudowanie jednej z najlepszych technologii - dodaje.

Magazyn, który stanie pod Oławą, będzie cechował się wysokością 214 m. To raptem o 23 metry mniej, niż liczy Pałac Kultury i Nauki. W tej ogromnej instalacji mają być wykorzystane bloki betonowe o łącznej masie 800 tys. ton.

Właściciel Promet-Plastu twierdzi, że projekt ten jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Ten hybrydowy magazyn energii wykorzystuje proste rozwiązania - rezygnuje z ogniw litowo-jonowych, do działania wykorzystuje tylko beton, wodę i energię pochodzącą z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

- To są rozwiązania architektoniczne, które będzie można budować w centrum miast, czyli jak Sky Tower. Architektonicznie można to sobie jeszcze bardziej wymarzyć i dostosowywać do architektury lokalnej - mówi Andrzej Jeżewski.

Konstrukcja ta może być wykorzystywana też jako swego rodzaju wieża ciśnień. Andrzej Jeżewski zauważa, że zgromadzone na wysokości 200 m 120 tys. metrów sześciennych wody daje ciśnienie 20 barów.

- Taki magazyn energii będzie w stanie utrzymać przez 7 godzin około 30 tys. domków jednorodzinnych - mówi właściciel Promet-Plastu.

Magazyn energii pod Oławą ma być w stanie zgromadzić w betonie 35 MWh energii. Jest to możliwe dzięki unoszeniu obciążenia na wysokość ponad 200 metrów. Oprócz tego energia kinetyczna może być gromadzona w źródłach wodnych. W tym przypadku ma to być blisko 15 MWh. Zgodnie z projektem, instalacja ta jako jednostka wytwórcza może osiągnąć moc w fotowoltaice na poziomie 12 MW, a w wietrze ok. 3 MW.

Projekt zakłada, że wspomniany magazyn energii będzie uruchomiony już niebawem. Według obecnych założeń realizacja projektu jest przewidywana do końca 2023 r. Magazynowanie energii jest odpowiedzią na niestabilność odnawialnych źródeł energii. Tego typu inwestycje powinny zyskiwać na popularności, wraz z coraz większym udziałem OZE w miksie energetycznym.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii