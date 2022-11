Węgiel im niepotrzebny. Ciepło wyprodukują z lokalnych zasobów

Ta ekologiczna elektrociepłownia powstaje jako tzw. demonstrator technologii w ramach jednego z programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W tym przypadku zakłada się możliwie duży udział energii pochodzącej z OZE do produkcji ciepła. Mianowicie, ma on wynosić 95 proc.

- Czas na budowę elektrociepłowni jest bardzo krótki. Niektóre z komponentów technologicznych obiektu będą stanowiły gotowe moduły, które zostaną dostarczone na plac budowy. Kluczowe urządzenia technologiczne to m.in. pompy ciepła, biogazownia oraz biogazowy moduł kogeneracyjny - powiedział Mirowski.

Na potrzeby tej ekologicznej elektrociepłowni zostanie wydzielony obieg, w którym będzie ona pracować. Jego zapotrzebowanie na ciepło to ok. 40 proc. zapotrzebowania pełnej sieci miejskiej.

Ukryty koszt OZE w Polsce. Zapłacimy za to wszyscy

Jak czytamy w serwisie Wysokie Napięcie, opracowany demonstrator cechuje się wysokim stopniem skalowalności i replikowalności. Oznacza to, że wykonawca może w elastyczny sposób dopasować parametry takiej instalacji do potrzeb inwestora w kontekście uwarunkowań lokalnych.

Sokołów Podlaski chce wykorzystywać do produkcji ciepła biogaz, ale rozwiązanie to obejmuje też wytwarzanie biometanu. Dzięki temu tego typu projekt mógłby być wykorzystany także w ciepłownictwie w regionach rolniczych, gdzie istnieje duży potencjał do produkcji biogazu i biometanu. Zdaniem Adolfa Mirowskiego, ta koncepcja dobrze wpisuje się w rozwój energetyki rozproszonej, bazującej na lokalnym paliwie.