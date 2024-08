Niższe rachunki za 1 tys. zł? Oszustwo, które rząd ma na oku

Nie ma potrzeby uiszczać opłat, aby uzyskać tańszą energię. Mimo to w internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiają się informacje, jakoby wpłata 1000 złotych mogła uchronić przed podwyżkami rachunków za energię - ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Sprawy zgłaszane są do NASK, ABW i prokuratury. To kolejna fala dezinformacji, mająca na celu wzbudzanie strachu w społeczeństwie, wyłudzanie danych osobowych oraz pieniędzy. Z naszych informacji wynika, że niektóre metody wykorzystywane w tych działaniach opierają się na filmach stworzonych z użyciem sztucznej inteligencji. W tych materiałach fałszywie sugeruje się, że namawia ludzi do podejrzanych inwestycji - ostrzega w komunikacie ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.