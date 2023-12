Ogrzewanie domu klimatyzatorem – funkcja, którą musisz mieć!

Jesienią nie myślimy o klimatyzacji – kojarzy się ona przecież z latem i upałami, od których daje wytchnienie. A jednak nowoczesne urządzenia przydają się także jesienią (a nawet zimą) ze względu na funkcję ogrzewania domu. Klimatyzatorem da się bowiem również generować ciepło – i to naprawdę wydajnie. Na jakiej zasadzie się to odbywa i czy jest efektywne? Odpowiemy sobie na te pytania w krótkim, ale treściwym opracowaniu.

Ogrzewanie domu klimatyzacją – jak to działa?

Ogrzewanie domu klimatyzatorem jest możliwe tylko dzięki odpowiedniej konstrukcji takiego urządzenia, bowiem nie każdy produkt będzie wydajnie ogrzewał wnętrze. To domena tych urządzeń, które są de facto pompami ciepła typu powietrze-powietrze. Co to oznacza?

Pompa ciepła powietrze-powietrze czerpie energię z ruchu cząsteczek powietrza, przekształca ją w ciepło i z pomocą czynnika chłodniczego oraz instalacji grzewczej rozprowadza je po domu. Możliwe jest jednak odwrócenie obiegu energii w układzie – wówczas czynnik chłodniczy będzie pobierał ciepło z wnętrza domu i przenosił je na zewnątrz. Tak właśnie działają te klimatyzatory, które są pompami ciepła powietrze-powietrze. Dzięki możliwości odwrócenia obiegu energii w tych bardziej nowoczesnych sprzętach, z ich pomocą możliwe jest zarówno chłodzenie, jak i grzanie.

Ogrzewanie domu klimatyzacją © materiały partnera

Ogrzewanie domu klimatyzatorem – wydajne rozwiązanie na zimę?

Odpowiedź na tę kwestię nie jest jednoznaczna, ponieważ wymaga pogłębionej analizy działania klimatyzatora, a nawet struktury całego budynku. Dlaczego?

Ogrzewanie domu klimatyzatorem będzie wydajne tylko wtedy, kiedy cały dom będzie dobrze zaizolowany termicznie lub zbudowany z najnowocześniejszych elementów, które same w sobie zapewnią dobrą termoizolację. Pozwoli to do maksimum wykorzystać energię cieplną generowaną przez klimatyzator. Pompy ciepła działają nawet do temperatury -25°C na zewnątrz, dlatego w najnowszych domach klimatyzator z funkcją grzania (czyli pompa ciepła powietrze-powietrze) może sprawdzić się nawet jako jedyne źródło ciepła! Decyzja, czy takie rozwiązanie będzie odpowiednie w danym domu, należy jednak do inwestora. Trzeba zaznaczyć, że powinna być ona poprzedzona konsultacją ze specjalistą, a czasem audytem energetycznym obiektu oraz dokładnym przeanalizowaniem jego konstrukcji oraz zapotrzebowania na ciepło. Warto rozważyć wybór klimatyzatora do grzania nawet w budynkach, które nie są nowe albo ocieplone najnowocześniejszymi technologiami. Takie urządzenia doskonale sprawdzą się bowiem spełniając funkcję dogrzewania wnętrz jesienią i wiosną. Pogoda w tych okresach bywa kapryśna, dlatego klimatyzator, zarówno z funkcją grzania, jak i chłodzenia, pomoże zapewnić komfort wszystkim domownikom.

Dogrzewanie klimatyzacją © materiały partnera

Ogrzewanie domu klimatyzacją – koszty są akceptowalne

Jeśli chodzi o koszty ogrzewania domu klimatyzacją, to nie są one wcale takie wysokie, jak mogłoby się spodziewać. Pompy ciepła, a przecież to nią jest właśnie omawiany tu typ klimatyzatorów, doskonale radzą sobie z wykorzystywaniem pobranej przez siebie zielonej energii jako źródła prądu. Do efektywnego działania z sieci dobierają tylko brakującą część. Warto też podkreślić, że klimatyzatory w funkcji grzania często pracują wydajniej, niż w funkcji chłodzenia. Oczywiście zależy to od modelu, ale np. wśród klimatyzatorów z funkcją grzania KAISAI może to być nawet 0,3 kW różnicy.

Istotną wskazówką, co do wydajności urządzenia, jest też klasa energetyczna. Najwyższa dla tego rodzaju sprzętu jest klasa A+++ i to właśnie tego oznaczenia warto szukać na klimatyzatorze. Informuje ono o tym, że dane urządzenie jest energooszczędne oraz czerpie minimalną ilość prądu z sieci, co przekłada się na jego tańszą eksploatację. Koszty ogrzewania domu klimatyzacją nie są więc tak duże, jak mogłoby się zdawać.

Decydując się na klimatyzator z funkcja grzania, warto sprawdzić też oferty dotacji i dofinansowań do jego zakupu. W Polsce jest dostępnych wiele programów, które mają popularyzować korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Wśród nich najpopularniejsze są m.in. "Czyste Powietrze" czy "Moje Ciepło". Wiele z nich pozwala na zakup klimatyzatora z funkcją grzania – de facto pompy ciepła, które należą do technologii wspieranych w ramach dofinansowań.

Analiza wniosku o dofinansowanie do klimatyzatora z funkcją grzania © materiały partnera

Wybór ogrzewania domu klimatyzatorem o odpowiednich parametrach może być rozsądną opcją, zwłaszcza jesienią i wiosną. By dobrze dopasować produkt do potrzeb, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników, jak moc grzewczą czy efektywność energetyczną. Odpowiednio dobrany klimatyzator zapewni komfort termiczny przez większość roku i przy minimalnym zużyciu energii. Wybór odpowiedniego urządzenia do ogrzewania pozwoli nie tylko na oszczędność energii i pieniędzy, ale też na redukcję emisji CO2.

Materiał sponsorowany przez KAISAI