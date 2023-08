Okulary "do komputera" jednak niepotrzebne? Wyniki badań zaskakują

Naukowcy z University of Melbourne (Australia) przejrzeli 17 wysokiej jakości badań, aby sprawdzić, czy potwierdzają one głoszone przez sprzedawców tezy o działaniu okularów odcinających część niebieskiego światła. Rzecz w tym, że fale te, generowane przez większość elektronicznych ekranów niosą wysoką energię i potencjalnie mogą obciążać, a nawet z czasem uszkadzać wzrok. Niebieskie światło pobudza też organizm, co może utrudniać zasypianie.