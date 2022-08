PGG zwiększy produkcję ekogroszku. Termin może zaskoczyć

Węgla w Polsce brakuje. Przekonuje się o tym każdy, kto chce kupić węgiel opałowy lub ekogroszek na stronie Polskiej Grupy Górniczej. W składach opału ceny są na tyle wysokie, że niektórzy Polacy będą mieli problem z uzbieraniem kwoty na zakup wystarczającej ilości paliwa na zimę. Wynika to przede wszystkim z faktu zrezygnowania z importu węgla z Rosji.

Prawdopodobnie z tego względu PGG zdecydowała się na uruchomienie nowej instalacji do produkcji ekogroszku. Ma ona powstać na terenie kopalni Ziemowit w Lędzinach. Niestety na uruchomienie zakładu przyjdzie nam trochę poczekać.

Zgodnie z planami, do końca 2022 roku powinno zakończyć się projektowanie nowego zakładu. Na przełomie 2022 i 2023 roku powinna rozpocząć się jego budowa. Docelowo zakład ma być w stanie produkować w ciągu roku ok. 500 tys. ton ekogroszku "Karlik 26+".

Pierwszy etap inwestycji zakłada budowę punktu do rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych. Kolejny krok to budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm. Ostatni etap obejmuje budowę układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.