Pierwszy, nowy iPhone – co musisz wiedzieć?

Co powiesz na wejście w posiadanie jednego z najnowszych modeli smartfonów od Apple – iPhone 14 5G w kolorze Midnight z 128 gigabajtami pamięci wewnętrznej? Ten elegancki telefon cechuje się nowoczesnym designem i doskonałym wykonaniem. Wyposażony jest w najnowszą technologię łączności 5G, co umożliwia szybsze przeglądanie internetu, strumieniowanie multimediów oraz gry online. Wyświetlacz Retina XDR zapewnia wyjątkowo żywe kolory i niesamowitą ostrość. A13 Bionic, procesor stworzony przez Apple, gwarantuje płynne działanie wszystkich aplikacji i gier. Dwie główne kamery pozwolą Ci uchwycić każdy moment z niesamowitą szczegółowością. System iOS, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i ekosystem aplikacji sprawiają, że iPhone 14 jest jednym z najlepszych smartfonów dostępnych na rynku. Telefon jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych – wybierz swoją ulubioną!

Oto iPhone 14 Pro 5G w eleganckim kolorze Space Black z 128 gigabajtami pamięci wewnętrznej – prawdziwe arcydzieło technologii i designu od Apple. Ten model został stworzony z myślą o profesjonalistach, poszukujących najwyższej jakości i wydajności. Wyświetlacz Super Retina XDR z ProMotion oferuje płynne animacje i niesamowitą jakość obrazu. A14 Bionic to najpotężniejszy procesor w smartfonie, zapewniający wyjątkową wydajność. System trzech kamer umożliwia tworzenie profesjonalnych zdjęć i filmów. Technologia 5G, wodoodporność, a także materiały premium z jakich go wykonano, czynią go wyjątkowym wśród smartfonów. Tym modelem zrobisz fenomenalne zdjęcia i nagrasz niezwykle angażujące filmy! Gorąco polecamy!