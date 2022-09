Połączy Niemcy i Danię. Trwa budowa najdłuższego tunelu zatapianego

Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze w sierpniu. Jednak największą trudność sprawia nie sama budowa, lecz utrzymanie płynności dostaw ogromnych ilości piasku, żwiru i cementu do portu. Każdego tygodnia dostarczane musi być nawet 70 tys. ton materiałów budowlanych. I chociaż może się to wydawać bardziej skomplikowane niż np. budowa mostu, to technologia jest już sprawdzona. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę na to, że rozwiązanie jest o wiele korzystniejsze dla środowiska niż tradycyjny most.