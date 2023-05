Pompa ciepła czy kocioł gazowy? Co wybierają Polacy

Pompy ciepła, jako ekologiczne źródło ogrzewania, cieszą się w Polsce dużą popularnością. W 2022 r. sprzedaż tego rodzaju urządzeń w Polsce mocno wzrosła, co może korzystnie wpłynąć na stopień zanieczyszczenia atmosfery. Mimo to pompy ciepła wciąż stanowią niszę. Według statystyk pochodzących z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pomp ciepła w Polsce jest nieco ponad 318 tys., co stanowi 2,29 proc. wszystkich zainstalowanych źródeł ogrzewania.