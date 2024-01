Rewolucja w komputerach. Chińczycy stworzyli elastyczny RAM

Do niedawna, wytwarzanie elastycznych układów scalonych przysparzało wiele trudności, szczególnie w zakresie opracowania giętkich pamięci. Jednak przełom nastąpił dzięki pracy naukowców z Uniwersytetu Tsinghua. To właśnie oni wprowadzili na światło dzienne FlexRAM – innowacyjne, elastyczne, rezystancyjne urządzenie z pamięcią o swobodnym dostępie. Szczegółowy opis tego odkrycia został zamieszczony w czasopiśmie naukowym Advanced Materials, gdzie zainteresowani mogą znaleźć wszystkie kluczowe informacje na temat tego wynalazku.

Eksperci zastosowali w swoim projekcie drobinki ciekłego metalu, opartego na galu, zanurzone w miękkiej substancji biopolimerowej. Proces utleniania lub redukcji metalu, wywołany przez impulsy napięcia, imituje polaryzację neuronów. Dzięki temu możliwe jest odwracalne przełączanie między stanami wysokiej i niskiej rezystancji, co bezpośrednio przekłada się na reprezentację bitów 1 i 0 oraz umożliwia przechowywanie danych. Co istotne, dane te pozostają zachowane w cieczy nawet do 12 godzin po odłączeniu zasilania.