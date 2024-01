Wyłącz tę opcję. Bateria w telefonie ci podziękuje

Telefony sprzed kilkunastu lat, które miały małe ekrany i alfanumeryczne klawiatury, były w stanie działać na jednym ładowaniu przez kilka dni. Dzisiaj, z powodu rosnącej liczby funkcji i aplikacji dostępnych na smartfonach, takie osiągi są niemal nieosiągalne. Nowoczesne smartfony są wyposażone w coraz większe baterie , ale jednocześnie mają wiele elementów, które skutecznie "pożerają" energię z akumulatora. W rezultacie, często niezbędnym dodatkiem do każdego telefonu jest dobry powerbank, który może być używany do podładowania telefonu w ciągu dnia.

Pierwsza z nich dotyczy kontroli jasności ekranu. Duże ekrany są błogosławieństwem dla użytkowników, ponieważ pozwalają na jednoczesne korzystanie z wielu treści na telefonie. Jednak z drugiej strony, są one prawdziwym koszmarem dla baterii. Każdy wyświetlacz potrzebuje dużej ilości energii do działania, dlatego ważne jest kontrolowanie jasności ekranu. Im jaśniej świeci wyświetlacz, tym więcej energii jest zużywane.

Jeśli nie potrzebujesz pełnej jasności ekranu, dostosuj ją do warunków otoczenia. Warto również włączyć tryb ciemny w aplikacjach, które na to pozwalają - to sprawdzi się w przypadku telefonów z matrycą AMOLED, gdzie do wyświetlania czarnego koloru nie jest potrzebna energia.