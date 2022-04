Rewolucja w rolnictwie? Ta siatka zainteresuje każdego

Siatki ochronne są powszechnie stosowane w rolnictwie. Pozwalają one uchronić rośliny przed owadami, co przekłada się na większe zbiory, a co za tym idzie - większe zarobki. Niestety mają one jednak swoje słabe strony. Ograniczają roślinom dostęp do wody i słońca. Potrzeba zatem złotego środka między ochroną przed owadami a przepuszczalnością wody i światła.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Karolina Północna opracowali specjalną "roślinną zbroję", która cechuje się naprawdę małymi oczkami. Mają one pozwolić nawet na ochronę przed owadami takimi jak wciornastki, które są tak cienkie jak grafit w ołówku. Wszystko to dzięki zastosowaniu technologii trzech warstw.

Najnowsza siatka opracowana przez naukowców składa się z dwóch warstw przezroczystej przędzy, którą można wykonać na przykład z przetworzonego plastiku. Między nimi znajduje się dodatkowa warstwa. To dzianina, której włókna ułożone są prostopadle do pozostałych warstw, co znacząco utrudnia owadom przedostanie się w głąb warstwy ochronnej.

Mike Roe, który brał udział w badaniach nad siatką ochronną, zauważa, że wcześniej o siatce myślano tylko jako o barierze, która ma zapobiec możliwości przedostania się owadów o określonych rozmiarach. Najnowsza siatka stawia na to, by owady miały problem z jej pokonaniem. Dodatkowa, trzecia warstwa sprawia, że szkodniki potrzebują dużo czasu na przedostanie się do rośliny, co może doprowadzać do tego, że po prostu umrą, zanim uda im się to zrobić.