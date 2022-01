Rosyjskie Iskandery blisko Ukrainy. Jakie są ich możliwości?

Kompleks, który w nazewnictwie NATO występuje jako SS-26 Stone , może przenosić głowice konwencjonalne o masie od 480 kg do 720 kg, a nieoficjalnie – także głowice jądrowe o mocy od 5 do 50 kiloto n. Pocisk rosyjskiego systemu jest przewożony i wystrzeliwany z samochodowej dwuprowadnicowej wyrzutni typu TEL 9P78.

Istnieje kilka wersji tej broni. Wariant Iskander-M, który ma znajdować się według strony ukraińskiej blisko jej granic, korzysta m.in. z pocisków 9M723 o zasięgu co najmniej 500 km (zdaniem Kijowa może on razić cele oddalone nawet do 700 km). W przeznaczonej na eksport wersji Iskander-E wykorzystywane są z kolei pociski 9M720-E o zasięgu 280 km.

Rosja dysponuje też znacznie groźniejszym wariantem Iskander-K z pociskiem manewrującym 9M729. Oficjalnie zasięg tego pocisku to minimum 500 km. Zdaniem Amerykanów w 2014 r. Moskwa przetestowała go jednak w locie o długości 2500 km, co miało być niezgodne z traktatem INF z 1987 r. zakazującym posiadania i używania pocisków balistycznych średniego i pośredniego zasięgu. Co istotne, system Iskander można bez problemu wykorzystać dla pocisków manewrujących rodziny Kalibr o zasięgu ok. 2 tys. km.