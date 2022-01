Ukraina się zbroi. Otrzyma od USA śmigłowce z Afganistanu

Mi-17V-5 uchodzi za jeden z najnowocześniejszych śmigłowców transportowych na świecie. Maszyna może być używana w misjach zbrojeniowych, przy wsparciu ogniowym, eskorcie konwojów, patrolach oraz misjach poszukiwawczo-ratowniczych. Rosyjskie wiropłaty zostały zakupione przez USA m.in. ze względu na łatwą obsługę, co było szczególnie ważne z uwagi na fakt, że miały trafić do świeżo powstałej armii afgańskiej.

Mi-17V-5 osiąga maksymalną prędkość 250 km/h. Zasięg śmigłowca wynosi 580 km, ale można go zwiększyć do 1065 km, jeśli wyposaży się go w dwa pomocnicze zbiorniki paliwa. Może latać na pułapie do 6 tys. m.