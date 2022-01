Rosyjskie manewry w irlandzkiej strefie ekonomicznej. Irlandzkie siły zbrojne są bezsilne

Podstawę irlandzkiej marynarki wojennej stanowią cztery patrolowce typu Samuel Beckett. To nowe, zaledwie kilkuletnie okręty, dobrze zaprojektowane do swojej roli. Nie są nią jednak pełnoskalowe działania wojenne, ale przede wszystkim patrolowanie łowisk i morskiej strefy ekonomicznej. Okręty – mimo znacznych rozmiarów i możliwości działań na otwartym oceanie – są tylko symbolicznie uzbrojone .

Źródło zdjęć: © Flickr, Irish Defence Forces, Lic. CC BY 2.0 | Neville

Irlandzka marynarka ma także do dyspozycji stary patrolowiec, który po kilkuletnim wycofaniu do rezerwy został niedawno przywrócony do służby – nie ze względu na zagrożenie militarne, ale w związku z pandemią koronawirusa.