Rząd przypomina Polakom: To ostatnia szansa na dofinansowanie

Rząd, aby ułatwić Polakom to zadanie, przygotował program dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora obsługujący standard DVB-T2. Jeśli do tej pory nie zdążyliście kupić nowego sprzętu, korzystając z rządowej dopłaty, macie na to czas do końca 2022 roku. W przeciwnym razie ta szansa przepadnie.