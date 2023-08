Sieci energetyczne a upały. Możliwe nawet zagrożenie życia

Nie zima, a lato, to okres, kiedy wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną może stanowić duży problem dla systemu energetycznego. Aby walczyć z upałami, chętnie uruchamiamy klimatyzatory i wiatraki, ponieważ w innym wypadku trudno jest pracować, a nawet wypoczywać. Stanowi to duże obciążenie dla sieci energetycznej.

Do awarii sieci nie doszło. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby miejsce, skutki mogłyby być opłakane. Według badań opublikowanych w Environmental Science and Technology połowa ludności zamieszkującej Phoenix (1,6 mln osób) wymagałaby pomocy medycznej, jeśli przerwa w zasilaniu trwałaby kilka dni. Szacuje się, że taka sytuacja mogłaby doprowadzić do 13 tys. zgonów.